Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Vương Quân Doanh; Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Nhậm Cao Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố Diên An. Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Tảo Viên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng.

Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc, thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Dương Gia Lĩnh. Khu di tích được Trung Quốc bảo tồn như một địa chỉ giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng tại Trung Quốc. Dương Gia Lĩnh gắn với một giai đoạn có ý nghĩa bản lề trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, củng cố về tư tưởng, chính trị và tổ chức trong thời kỳ kháng chiến chống phát xít Nhật, chuẩn bị về chính trị và tổ chức cho giai đoạn sau chiến tranh, tiếp tục có vai trò nổi bật trong giáo dục chính trị và lịch sử Đảng ở Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước tượng 5 lãnh tụ Trung Quốc tại Khu di tích Tảo Viên.

Đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm các khu di dích cách mạng, nơi ghi dấu lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc, đưa cách mạng hai nước đi tới thắng lợi.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các “địa chỉ đỏ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc thành phố Diên An tiếp tục phát triển, đồng thời đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn; tăng cường hợp tác du lịch, nhất là “du lịch đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân.