Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến 15-10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, với các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao được triển khai thường xuyên trên nhiều kênh.

Theo Bộ Ngoại giao, đây cũng là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Tháng 8-2025, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã thăm chính thức Việt Nam và cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp được ký năm 2024 đang được triển khai thuận lợi; hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị viện địa phương tiếp tục được tăng cường.

Cùng với đó, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 đến 17-4-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên ra Tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, đồng thời ký 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học - công nghệ, dân sinh, đào tạo nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì với nhiều cơ chế quan trọng. Hai bên đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9. Hợp tác tư pháp, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác giữa các địa phương cũng tiếp tục được thúc đẩy.

Kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hơn 20 năm liên tiếp, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và trong hai năm 2024, 2025 là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch đã đạt 184,2 tỷ USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ.

Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam cũng tiếp tục tăng. Trong 7 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%, đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 7-2026, Trung Quốc có hơn 7.000 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD. Hai bên cũng thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, logistics, đường sắt và mô hình cửa khẩu thông minh nhằm nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 3,54 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 100% so với cùng kỳ, đứng đầu về số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hai bên đã khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao và tăng cường hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, phù hợp với đà phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.