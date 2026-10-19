Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung phòng, chống vi phạm trong đấu giá đất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: media.quochoi.vn

Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Luật chỉ nên là luật hình thức, quy định thống nhất về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá; các nội dung trước và sau cuộc đấu giá như điều kiện tài sản đưa ra đấu giá, xác định giá khởi điểm, thẩm quyền quyết định, phê duyệt kết quả, nộp tiền, giao tài sản cần được quy định trong pháp luật chuyên ngành.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc xử lý xung đột pháp lý khi Luật chuyên ngành được sửa đổi liên quan đến đấu giá tài sản. Đây là yêu cầu cốt lõi để tránh chồng chéo, tránh tạo khoảng trống và thực hiện đúng chủ trương một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu dự thảo Luật cần tập trung vào việc phòng, chống thông đồng dìm giá, “quân xanh”, “quân đỏ” và “bỏ cọc” khi thực hiện đấu giá tài sản, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời bổ sung quy định nghiêm cấm tiết lộ danh sách, hồ sơ người tham gia đấu giá trước thời điểm công khai; nghiêm cấm can thiệp, chỉ đạo lựa chọn tổ chức đấu giá, đấu giá viên; quy định rõ chế tài và cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm đối với người trúng đấu giá rồi “bỏ cọc” hoặc có hành vi thông đồng trong đấu giá…

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: media.quochoi.vn

Về việc nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên thành từ 20% đến 50% giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định mở rộng áp dụng có chọn lọc quy định này đối với một số loại tài sản dễ bị thao túng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, cần đẩy mạnh bảo vệ an toàn đấu giá trực tuyến và chuyển đổi số công tác đấu giá một cách thực chất; nghiêm cấm can thiệp, gian lận hệ thống công nghệ đấu giá, bảo đảm đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá. Trong đó cần tăng cường trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá và đấu giá viên trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi thông đồng dìm giá và quy định rõ quyền, nghĩa vụ tạm dừng hoặc hủy cuộc đấu giá; làm rõ cơ chế khiếu nại, khởi kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia đấu giá…

Chủ tịch Quốc hội cũng quan tâm đến nội dung bảo đảm công khai, minh bạch tối đa và trách nhiệm giải trình trong dự thảo Luật. Trong đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần bắt buộc đăng tải đầy đủ thông tin cuộc đấu giá, kết quả, danh sách người bỏ cọc trên Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia.