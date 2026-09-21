Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa
Sáng 21/9, tại trụ sở các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tang-giam-sat-thuong-xuyen-canh-bao-som-phong-ngua-tu-xa-10431239.html