Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Siết tiến độ, chất lượng và trách nhiệm trong xây dựng pháp luật

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan liên quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng.

Qua đó, gần như toàn bộ nội dung bố trí vào chương trình Phiên họp thứ 6 đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kịp thời xem xét, cho ý kiến ngay khi có thêm các nội dung đủ hồ sơ, tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai. Trong đó, có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ hai.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau, không để xảy ra trùng lặp, chồng chéo.

Theo đó, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đối với chất lượng từng dự án luật. Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được xử lý, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ đưa thêm một nội dung vào danh mục. Việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI; những nhiệm vụ lập pháp không hoàn thành hoặc chậm tiến độ, cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền; kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIV quyết định. Đồng thời, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ hai chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tinh thần của tất cả các cơ quan phải hết sức khẩn trương. Chủ tịch Quốc hội cũng giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban nếu thấy dự án luật, nghị quyết nào không bảo đảm chất lượng sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị rút ra ngay khỏi chương trình kỳ họp.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29-9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. “Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban các cơ quan chủ trì thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng đề cao trách nhiệm, bảo đảm Kỳ họp thứ hai được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.