Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines

Phát triển đảng viên trong hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời tạo nguồn cán bộ, hạt nhân chính trị cho địa phương sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Đảng bộ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, thử thách quần chúng ưu tú, từng bước nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong HSQ, BS.