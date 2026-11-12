Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến ngày 18-11-2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-du-dai-hoi-dong-aipa-47-tai-philippines-1064403