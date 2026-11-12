Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến độ ẩm đất tại một số khu vực gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, 18 xã, phường được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu dân cư, sườn đồi dốc và tuyến giao thông xung yếu.