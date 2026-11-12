Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA 47 tại Philippines
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Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-du-dai-hoi-dong-aipa-47-tai-philippines-10443090.html