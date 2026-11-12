Xã hộiThời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA 47 tại Philippines

.

Đại Biểu Nhân Dân
3557 liên quanGốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.

PV

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-du-dai-hoi-dong-aipa-47-tai-philippines-10443090.html