Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA-47

Ngày 12-11, đồng chí Đoàn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban nhân dân các ấp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do dông lốc gây ra.