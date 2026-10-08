Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 8/10, Đoàn giám sát số 237 của Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố năm 2026 tại các xã Hiền Kiệt, Phú Xuân.