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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ 11 - 15/10/2026.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN phát

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-chinh-thuc-nuoc-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-post1392471.html