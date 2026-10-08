Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ 11 - 15/10/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-chinh-thuc-nuoc-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-post1392471.html