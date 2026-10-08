Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-chinh-thuc-nuoc-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-post1140777.vnp