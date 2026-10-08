Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức CHND Trung Hoa

Chiều 8/10, thông tin từ Cục Đường bộ cho biết, một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải kéo theo rơ-moóc và xe máy vừa xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.