Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức CHND Trung Hoa
Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước CHND Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-se-tham-chinh-thuc-chnd-trung-hoa-421444.htm