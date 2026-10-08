Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tổng thể quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 năm nay diễn ra rất tốt đẹp, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong chuyến thăm, hai bên ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực về kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3); Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng về chống tội phạm.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, 2 năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng, đạt gần 3,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.