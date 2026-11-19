Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng trân trọng tri ân và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước.