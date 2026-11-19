Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Rà soát vị trí việc làm, không hợp thức hóa bộ máy và biên chế hiện có
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ra-soat-vi-tri-viec-lam-khong-hop-thuc-hoa-bo-may-va-bien-che-hien-co-10444244.html