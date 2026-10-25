Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết liệt thực hiện, không lùi tiến độ, không hạ chuẩn các công trình phục vụ APEC 2027

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước ta. Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2006 tại Hà Nội và năm 2017 tại Đà Nẵng. Hội nghị cấp cao APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc; việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 41 của Quốc hội và tiến độ triển khai các dự án, công trình được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Qua kiểm tra thực tế, nghe các ý kiến tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến việc triển khai các công trình và mong muốn các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ tốt Hội nghị cấp cao APEC 2027; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới lãnh đạo, nhân dân tỉnh An Giang và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các công trình được triển khai từ tháng 7-2025 đến nay đã đạt được khối lượng công việc đáng ghi nhận, một số công trình đang về đích thuận lợi. Song Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập tới các hạn chế về chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, phải đổi vị trí, đổi quy mô; năng lực một số nhà thầu, nhà đầu tư không tương xứng; di dời hạ tầng kỹ thuật chậm.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các bộ, ngành; các nhà đầu tư, nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân; đặc biệt dành lời cảm ơn lớn nhất là đối với nhân dân Phú Quốc đã bàn giao mặt bằng, thực hiện công tác đền bù, tái định cư và thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thi công đồng loạt 21 dự án trên đảo, trong điều kiện mùa mưa bão dài, nguồn vật liệu, thợ lành nghề khan hiếm, công nghệ đường sắt lần đầu áp dụng còn nhiều lúng túng. Một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư theo tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Thống nhất với kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 550/TB-VPCP, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Trước hết, quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần "Ba không": Không lùi mốc – 30-6-2027 là mốc bắt buộc; không hạ chuẩn - an toàn, chất lượng, mỹ thuật xứng tầm quốc tế; không để sai phạm - nhanh nhưng đúng luật, minh bạch, không thất thoát. Tất cả công trình phục vụ APEC phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh An Giang đã khẳng định tất cả dự án hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị coi đây là cam kết chính trị: Đã nói phải làm, đã làm phải xong, đã xong phải đúng - đủ - đẹp.

Về Nghị quyết số 41, nêu rõ Quốc hội đã trao cơ chế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan phải trả lời bằng kết quả. Trong đó, hoàn thành ngay định mức, đơn giá đặc thù, không để "thiếu đơn giá" tiếp tục là lý do chậm. "Bảo vệ cán bộ đi liền với kiểm soát: Đúng đối tượng, không mở rộng phạm vi, không hợp pháp hóa sai phạm; quỹ đất thanh toán BT phải định giá công khai, được kiểm toán. Xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng Nghị quyết để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Về quản trị tiến độ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thống nhất ngay một bộ số liệu và có cập nhật thường xuyên giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương, đo bằng khối lượng thực tế; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Nhà nước năm 2026; cập nhật hằng tuần.

Về điều kiện vận hành đồng bộ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc di dời xong hạ tầng lưới điện 220kV trước 10-3-2027; bảo đảm nước, nước thải, rác, giao thông kết nối, bãi đỗ xe, an ninh, phòng cháy chữa cháy, nhân lực vận hành; tổng diễn tập trước Hội nghị.

Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành tái định cư, người dân nhường đất phải có chỗ ở ổn định, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điều quan trọng là chất lượng cuộc sống của người dân phải được nâng lên; đồng thời đề nghị, Đặc khu Phú Quốc phát động phong trào “Toàn dân sáng, xanh, sạch, đẹp”. Từng hộ gia đình phải thực hiện, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh trước nhà, trong nhà, sau nhà để tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giữ vững kỷ cương, trách nhiệm: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án; khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm chậm trễ do chủ quan, né tránh, đùn đẩy. Đồng thời nêu rõ, Quốc hội đã trao cơ chế, Chính phủ đã chỉ đạo, nhân dân đã đồng thuận, phần còn lại là hành động và trách nhiệm. Thành công của các công trình này sẽ khẳng định ba điều: Năng lực của tỉnh và đặc khu; một hệ thống hạ tầng đồng bộ, được quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững sau Hội nghị; hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, nhà đầu tư, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc không được chủ quan, phải tính toán tiến độ từng phút, từng giờ, bây giờ không còn tính bằng tuần, bằng tháng nữa, phải hết sức quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tất cả các công trình sẽ hoàn thành, để tháng 11-2027 tổ chức thành công, ấn tượng Hội nghị cấp cao APEC 2027. Sau Hội nghị cấp cao APEC, phải đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm Hội nghị quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các dự án.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Dự án Đại lộ APEC và Dự án Trung tâm Hội nghị APEC.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thăm hỏi, động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các dự án.