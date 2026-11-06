Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 6/11, Quốc hội long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026).

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quyết tâm của Quốc hội trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập hiến, lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cùng các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (ảnh QH).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định giá trị của Hiến pháp năm 1946 cả trên phương diện kỹ thuật lập hiến và giá trị tư tưởng, chính trị, pháp lý; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động lập hiến, lập pháp. Quốc hội trân trọng tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, xuyên suốt hơn 80 năm, Quốc hội đã từng bước đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, ban hành 5 bản Hiến pháp và gần 700 đạo luật.

Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, quyết định của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”; kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu (ảnh QH).

Về nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “nghiên cứu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”; đồng thời xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”.

“Quốc hội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lập hiến, lập pháp, đi trước một bước về thể chế.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm (ảnh QH).

Đặc biệt, Quốc hội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ủng hộ của Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp, các ngành, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cùng tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, sáng tạo của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc hội tiếp tục khẳng định trách nhiệm, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.