Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phòng, chống tác hại của thuốc lá mang lại lợi ích xã hội rất lớn

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý cần tập trung bảo vệ thế hệ thanh thiếu niên, chủ động phòng ngừa việc tiếp cận, sử dụng và lệ thuộc vào thuốc lá, nhất là các sản phẩm thuốc lá mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây cũng có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về việc cấm hoàn toàn hay chỉ thí điểm cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại quan điểm "không thí điểm đối với những sản phẩm đã được xác định là có tác hại đến sức khỏe. Khi cơ quan y tế xác định rõ tác hại thì cần có biện pháp quản lý kiên quyết". Đồng thời, đề nghị cần tăng cường thực hiện quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; cấm mua bán qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số; sử dụng phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để phát hiện và xử lý vi phạm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật cần giải thích rõ các khái niệm, định nghĩa rõ ràng, phạm vi điều chỉnh và hành vi bị cấm, nhất là đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những sản phẩm mới có thể xuất hiện trong tương lai. Quy định pháp luật phải có tính dự liệu, tránh để công nghệ mới vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh.

Đặt vấn đề về tính khả thi của dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ các trường hợp ngoại lệ, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan, nhất là ngành y tế, công an, công thương và chính quyền địa phương. Đồng thời, phải đánh giá đầy đủ tác động của các chính sách đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, tình trạng buôn lậu thuốc lá và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Song, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm không thể chỉ xem xét lợi ích từ nguồn thu ngân sách, mà phải đặt trong tổng thể lợi ích kinh tế, xã hội, đặc biệt là yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc phòng, chống hiệu quả tác hại của thuốc lá sẽ mang lại lợi ích xã hội rất lớn.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Song song với các biện pháp quản lý, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Việc nâng cao ý thức phải được thực hiện thường xuyên, từ từng cá nhân, gia đình đến nhà trường và toàn xã hội.

Cha mẹ có trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; nhà trường có trách nhiệm quản lý học sinh, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh tác hại của thuốc lá; chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp thực hiện. "Phải phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt trong việc ngăn ngừa thanh thiếu niên tiếp cận, sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.