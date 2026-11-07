Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy giá trị của Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước

Ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam​

Sáng 07/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo.

Đối với Phật giáo, với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân”, Giáo hội đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò, vị trí trong đời sống xã hội. Thực hiện đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các hệ phái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Quang cảnh Đại hội

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Giáo hội đạt được trong nhiệm kỳ IX (2022 - 2026), đặc biệt là việc duy trì hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, linh hoạt kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đề cập chính sách tôn giáo, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đáng chú ý, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị GHPGVN tiếp tục xây dựng tổ chức Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh; lựa chọn, suy tôn, suy cử những vị lãnh đạo tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tập hợp, đoàn kết tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đồng thời, phát huy các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị GHPGVN tiếp tục xây dựng tổ chức Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các địa phương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật, phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của GHPGVN trong thời gian qua, tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng GHPGVN; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng GHPGVN; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội

Tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đã ban đạo từ, ghi nhận những thành quả Giáo hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở tăng ni, Phật tử không tự mãn với những kết quả đã có, tiếp tục noi gương các bậc tiền bối, phát huy tinh thần phụng sự, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ trước, trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, GHPGVN tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp hình lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể đón nhận Huân chương

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ X (2026 - 2031); xem xét các nội dung về tổ chức, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII.

Các cá nhân, tập thể đón nhận phần thưởng

Trước đó, ngày 6/11, Giáo hội đã tiến hành các nội dung quan trọng về công tác nhân sự, suy tôn, suy cử các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Cùng ngày, GHPGVN long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (07/11/1981 - 07/11/2026), ôn lại chặng đường hình thành, phát triển, tri ân công đức các bậc tiền bối hữu công và khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, chương trình hoa đăng được tổ chức trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức, tăng ni, Phật tử. Những ngọn hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, đất nước thái bình, nhân dân an lạc.