Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh TTXVN)

Tham dự Đại hội có: Đại lão hòa Thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cùng chư tôn, giáo phẩm, đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh TTXVN)

Đại hội còn có sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố. Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ X cũng có sự hiện diện của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục đổi mới, phát huy mạnh mẽ vai trò của đạo Phật trong đời sống xã hội

Đọc Diễn văn tại Đại hội, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, những thời cơ và thách thức của thời đại đặt ra yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành, giữ vững truyền thống và bản sắc Phật giáo Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Kế thừa truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên định phương châm “đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội”, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, công tác tổ chức và điều hành Giáo hội tiếp tục được củng cố, đổi mới.

Hệ thống tổ chức Giáo hội từng bước được kiện toàn, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tại 34 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Giáo hội đã tổ chức rất thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành công của Đại lễ Vesak tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Cùng với đó, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Phật sự.

Tăng ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội đạt trị giá hơn 7.500 tỷ đồng, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ và phụng sự nhân sinh của đạo Phật.

Bên cạnh đó, tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước.

Đại hội với sự tham gia của gần 2000 đại biểu. (Ảnh: THẾ ANH)

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: Những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm; sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các cấp Giáo hội, tăng ni, Phật tử; sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ của toàn xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Giáo hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật. Đây là những vấn đề cần được thẳng thắn đánh giá, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm: “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Giáo hội cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể tăng ni, Phật tử; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng tu học và hiệu quả phụng sự làm thước đo cho sự phát triển.

“Mỗi vị tăng ni cần thực sự là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa cần là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật; mỗi người Phật tử cần là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội”, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng đề nghị toàn thể đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Giáo hội và tăng ni, Phật tử cả nước; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ và hòa hợp; tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực và khả thi.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh TTXVN)

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo, đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc, an dân”, Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo.

Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều nỗ lực, thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo ổn định tổ chức Giáo hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giáo hội cùng các tăng ni đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hoạt động đối ngoại của Phật giáo ngày càng được mở rộng, tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển các Hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền, khẳng định tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các quý vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026 – 2031. (Ảnh TTXVN)

Với những thành tích xuất sắc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ban đạo từ tới toàn thể Đại hội. Nhắc lại thành quả của Giáo hội thời gian qua, Đại lão Hòa thượng nhắc nhở tăng ni, Phật tử, các đại biểu tôn giáo không được tự mãn. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng kêu gọi tất cả Phật tử tiếp tục noi gương các bậc tiền bối để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.