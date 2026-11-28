Với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, Năm APEC 2027 dự kiến sẽ có hơn 200 hoạt động được tổ chức trải đều ở 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời tạo dấu ấn Việt Nam trong Năm APEC 2027. Đây là thông tin được Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 đưa ra tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra sáng 27-11, tại Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức.