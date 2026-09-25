Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phân cấp phải giúp bộ máy gần dân, giải quyết công việc nhanh, hiệu quả hơn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự còn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

TPHCM nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trong buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với các nội dung về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. Cùng với đó là kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận, mục tiêu cuối cùng của kiểm tra, giám sát là để Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận diện rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, giúp TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những khó khăn của thành phố và cơ sở. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong giai đoạn yêu cầu tổ chức và quản trị rất cao. TPHCM đã chuyển trọng tâm từ ổn định sang nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả thực thi. Đồng thời, chủ động ban hành cơ chế chuyển tiếp về phân cấp quản lý cán bộ sau sắp xếp; tiếp tục chuẩn hóa bằng các quy định mới về phân cấp và tiêu chuẩn chức danh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. “Đây là những quyết định quan trọng trong điều kiện bộ máy thay đổi nhanh, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở tăng mạnh và khối lượng công việc được phân cấp ngày càng lớn”, Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả cụ thể của TPHCM trong trong quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, tăng cường biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở.

TPHCM đã chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ bằng KPI (chỉ số hiệu suất công việc) trên phần mềm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng.

Lưu ý cụ thể một số nội dung trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cần tiếp tục rà soát toàn bộ các cơ chế phân cấp, bảo đảm bộ máy giải quyết công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn; không để phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra chênh lệch lớn về chất lượng thực hiện nhiệm vụ giữa các địa bàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt của TPHCM, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác cán bộ phải đáp ứng yêu cầu cao hơn. Kết quả đánh giá bằng KPI được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ.

Qua đó, xây dựng đội ngũ đủ tâm, đủ tầm, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những khó khăn và có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TPHCM sẽ thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và TPHCM, triển khai hiệu quả Luật Phát triển đô thị, hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, nhất là đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

TPHCM đã chủ động triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp thu các ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, qua kiểm tra, giám sát (đợt 1 và đợt 2), TPHCM đã chủ động triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Đối với đợt 3 này, TPHCM cơ bản thống nhất với những đánh giá cụ thể, rõ ràng của đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng thời khẳng định, TPHCM nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và vướng mắc được đoàn chỉ ra.