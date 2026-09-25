Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phân cấp phải gắn với trách nhiệm

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chiều 25-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Chuyển nghị quyết thành kết quả thực chất

Đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, yêu cầu quản trị ngày càng cao.

Sau sắp xếp, Thành phố có 173 đảng bộ trực thuộc, phạm vi quản lý cán bộ rộng, số lượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý lớn. Trong điều kiện đó, Thành ủy giữ vững đoàn kết, ổn định, bảo đảm công tác cán bộ được triển khai liên tục, không để phát sinh khoảng trống về thẩm quyền; đồng thời, từng bước chuyển trọng tâm từ ổn định tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục nâng lên một bước: Từ “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình” sang việc “đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì”. Ảnh: TTXVN

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành cơ chế chuyển tiếp về phân cấp quản lý cán bộ sau sắp xếp; tiếp tục chuẩn hóa bằng các quy định mới về phân cấp, tiêu chuẩn chức danh; ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Công tác quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ được triển khai với nhiều cách làm mới. Thành phố tăng cường biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở; từng bước chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá thông qua sản phẩm, tiến độ và chất lượng công việc; xây dựng công cụ KPI, phần mềm đánh giá; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng.

Trong thực hiện nghị quyết, 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thành ủy cũng triển khai bộ tiêu chí gồm 6 nhóm để đánh giá chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết, không dừng ở việc “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình”, mà phải xác định rõ đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ; bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống thực chất, tránh khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.

Phân cấp gắn với trách nhiệm

Đánh giá việc phân cấp, ủy quyền đã tạo điều kiện để cấp cơ sở chủ động hơn trong kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và xử lý công việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý một số địa bàn còn thiếu cán bộ tham mưu, nhất là cán bộ có chuyên môn sâu về khoa học - công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số. Một số hồ sơ, quy trình và cơ chế phối hợp ngành dọc còn bất cập, cần tiếp tục chuẩn hóa.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát toàn diện cơ chế phân cấp theo nguyên tắc giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý, phân công, sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra; cơ quan tham mưu của Thành ủy cần tăng cường hướng dẫn, giám sát, kịp thời cảnh báo những rủi ro phát sinh.

“Phân cấp phải làm cho bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với công tác quy hoạch, luân chuyển và đánh giá cán bộ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Thành phố đã chú trọng cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí một số chức danh không phải người địa phương. Tuy nhiên, nguồn cán bộ chuyên sâu, nhất là cán bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số còn hạn chế; sự liên thông về cán bộ giữa các khối, ngành, cấp chưa thực sự đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và KPI phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ. Nếu kết quả đánh giá không gắn với các quyết định về công tác cán bộ thì khó tạo chuyển biến thực sự.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số

Về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tự kiểm tra chuyên đề ở một số cấp ủy chưa thường xuyên; nghiệp vụ xác minh tài sản, thu nhập còn khó khăn; dữ liệu phục vụ kiểm soát chưa được liên thông.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thành phố đã có nhiều chuyển biến trong số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển đổi số phải tiếp tục được nâng lên, phục vụ trực tiếp công tác quản trị, dự báo và cảnh báo rủi ro, không chỉ dừng ở số hóa các quy trình hiện có.

Nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng yêu cầu đối với công tác cán bộ cũng phải được đặt ở mức cao hơn.

Mục tiêu của kiểm tra, giám sát không chỉ là chỉ ra những đúng, sai về quy trình, mà quan trọng hơn là giúp Ban Thường vụ Thành ủy nhận diện rõ những khâu cần củng cố, điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung cần nâng tầm, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

“Quyết định thành công hay thất bại là đội ngũ cán bộ. Phải có một đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những khó khăn của Thành phố và khó khăn của cơ sở”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và những nhận xét, đánh giá của Đoàn Kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.