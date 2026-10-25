Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần '3 không' trong thực hiện dự án phục vụ APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 25/10, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Cùng dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về APEC 2027

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và các nhà đầu tư, nhà thầu trong triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công tại 21 dự án, công trình trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn nhân dân Phú Quốc đã đồng thuận, chia sẻ, bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai.

Điểm lại những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cơ chế pháp lý đến nay cơ bản đầy đủ. Trên cơ sở đó, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện, ban hành 4 chỉ thị, vận hành cơ chế “luồng xanh," thực hiện phương châm “6 rõ” để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, nguồn lực được khơi thông; giải ngân vốn năm 2026 đạt 69,64%; nhiều công trình về đích thuận lợi.

Chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai dự án tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiều nguyên nhân là chủ quan, việc chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, phải đổi vị trí, đổi quy mô; năng lực một số nhà thầu, nhà đầu tư không tương xứng; việc di dời hạ tầng kỹ thuật chậm.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần "Ba không:" Không lùi mốc tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng và không để xảy ra sai phạm. Theo đó, mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30/6/2027 là bắt buộc. Không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; tất cả các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 phải xứng tầm quốc tế. Cùng với đó, triển khai nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

"Tỉnh An Giang đã khẳng định tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027 thì phải coi đây là cam kết chính trị. Đã nói phải làm, đã làm phải xong, đã xong phải đúng, đủ, đẹp," Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về vấn đề cảnh quan đô thị, nhất là các tuyến đường trọng điểm mà các đoàn khách quốc tế sẽ đi qua; đề nghị lãnh đạo đặc khu Phú Quốc phát động phong trào toàn dân xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp, bắt đầu từ từng hộ gia đình.

Một vấn đề được Chủ tịch Quốc hội yêu cầu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị cấp cao APEC 2027. Không chỉ cán bộ, nhân dân tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc mà cả nước phải hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này; những điểm khác biệt so với các lần Việt Nam đăng cai APEC trước đây và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Từ nay đến Hội nghị còn khoảng một năm, công tác tuyên truyền phải được triển khai cả chiều rộng và chiều sâu, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội đã trao cơ chế, tỉnh An Giang phải trả lời bằng kết quả

Về thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Quốc hội đã trao cơ chế, tỉnh phải trả lời bằng kết quả. Theo đó, UBND tỉnh là chủ thể, chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện. Phải sử dụng đầy đủ, đúng và kịp thời các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội cho phép; không xin ý kiến lòng vòng, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai. Tập trung hoàn thành ngay các định mức, đơn giá đặc thù trong tháng 10/2026, không để việc thiếu đơn giá tiếp tục trở thành lý do làm chậm các dự án.

Cùng với đó, kiện toàn ngay Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu, có sự tham gia của Bộ Xây dựng. Riêng đối với dự án tuyến tàu điện đô thị, phải có đánh giá độc lập về an toàn hệ thống trước khi đưa vào vận hành. Đối với những khối lượng đã thi công trước khi phê duyệt dự án, ký hợp đồng, nhất là dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, phải thực hiện kiểm định, nghiệm thu độc lập trước khi ghi nhận khối lượng, giá trị và thanh toán; không để cơ chế cho phép “thi công trước” trở thành kẽ hở phát sinh sai phạm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng bảo vệ phải đi đôi với kiểm soát. Cơ chế đặc thù phải được áp dụng đúng đối tượng, đúng phạm vi, không mở rộng tùy tiện, không hợp pháp hóa những sai phạm. Đối với quỹ đất thanh toán các dự án BT, phải định giá công khai, minh bạch, thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách đặc thù để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý là quản trị tiến độ theo ba nhóm dự án và thống nhất một bộ số liệu. Tỉnh An Giang và các cơ quan Trung ương phải cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng khối lượng thực tế đã hoàn thành tại công trường; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026. Đối với nhóm dự án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, phải tập trung chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành thử, phấn đấu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 tháng.

Đối với nhóm dự án có nguy cơ chậm tiến độ, khó hoàn thành, gồm Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đường tỉnh ĐT.975, Đại lộ APEC, dự án kè và san lấp mặt bằng 57 ha, 2 hồ nước và dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ cụ thể. Mỗi dự án phải có một đường găng tiến độ, một người chịu trách nhiệm, một kế hoạch triển khai và kiểm tra theo từng tuần. Đặc biệt, phải xây dựng đường găng tiến độ chung cho dự án đường tỉnh ĐT.975 và Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình; tận dụng tối đa thời gian mùa khô để tổ chức thi công, nhất là các công trình trên biển, công trình chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thời tiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án, công trình cụ thể

Theo Chủ tịch Quốc hội, tất cả các công trình phải hướng tới phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; hoàn thành các khu tái định cư trước, bảo đảm người dân nhường đất cho dự án có nơi ở ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm nhà ở, điều kiện sinh hoạt của công nhân, người lao động đang và sẽ đến Phú Quốc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng dự án, từng công trình, từng nhiệm vụ cụ thể; đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Những nội dung thuộc trách nhiệm của tỉnh phải do tỉnh chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương phải được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội đã trao cơ chế, Chính phủ đã chỉ đạo, nhân dân đã đồng thuận, phần còn lại là hành động và trách nhiệm. Thành công của các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 phải khẳng định được 3 vấn đề, đó là: năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện của tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc; hình thành một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, được quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững sau Hội nghị; hình ảnh, vị thế của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các công trình sẽ hoàn thành, để đến tháng 11/2027, chúng ta có thể tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế: “Phú Quốc sẵn sàng - Việt Nam sẵn sàng!”

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các dự án; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công và quá trình khai thác, sử dụng các công trình phục vụ APEC 2027. Các công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn mà còn phải bảo đảm cảnh quan khang trang, hiện đại, sáng, đẹp, qua đó góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam khi đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2027. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Chính phủ sẽ kịp thời báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hỗ trợ giải quyết trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, điều quan trọng không chỉ là xác định mốc hoàn thành vào ngày 30/6/2027 mà phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục từ nay đến thời điểm đó. Đối với các công trình giao thông đường sắt, hàng không, trung tâm hội nghị, nhà hát và hệ thống khách sạn, cần xác định cụ thể từng giai đoạn triển khai, khối lượng công việc và thời hạn hoàn thành. Chính phủ sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức các cuộc họp, giao ban, kể cả trực tuyến, để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân tại Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình

Trước đó, sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; trong đó có Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Dự án Đại lộ APEC, Dự án Trung tâm Hội nghị APEC.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, xuyên Tết, xuyên các ngày nghỉ lễ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục bảo đảm chất lượng, tiến độ./.