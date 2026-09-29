Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh '3 kỷ luật' trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 29/9, tại trụ sở Chính phủ, các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Tiến Châu, Nguyễn Văn Thắng, Hồ Quốc Dũng, Phạm Thị Thanh Trà...

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị

Khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trình Quốc hội trước ngày 2/10

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo, gồm: 44 dự án luật, nghị quyết; 8 tờ trình, báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; 43 báo cáo gửi ĐBQH nghiên cứu.

Ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Chính phủ đã tổ chức 3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra đối với các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến; đồng thời khẩn trương hoàn thiện để trình các dự án luật đã có trong chương trình lập pháp năm 2026.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị

Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, đến nay không còn văn bản nợ đọng.

Đến ngày 29/9, Chính phủ đã trình 72/95 tài liệu, còn 23/95 tài liệu chưa trình, các Bộ, cơ quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội trước ngày 2/10/2026.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Hai, những vấn đề lớn cần quan tâm trong các dự án luật, nghị quyết; công tác phối hợp trong Kỳ họp, nhất là phối hợp tiếp thu, giải trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Việc phát sinh ở đâu phải xử lý ngay ở đó

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Hai và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thực tiễn vừa qua đã cho thấy, khi Quốc hội và Chính phủ cùng vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ chính sách từ đầu và cùng xử lý vướng mắc ngay trong quá trình chuẩn bị thì vừa có thể đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm được chất lượng.

Kỳ họp thứ Hai có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến khoảng 33 ngày làm việc, xem xét 44 dự án luật, nghị quyết quan trọng. Thời gian từ nay đến khai mạc không còn nhiều, do đó, mọi việc chuẩn bị phải hết sức khẩn trương, tích cực nhưng cũng không được phép chủ quan.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác phối hợp phải có một bước chuyển rõ ngay từ hội nghị hôm nay. Theo đó, công tác phối hợp không chỉ để hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà còn để nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và công tác thực thi của Chính phủ; không chỉ xử lý hồ sơ, mà phải xử lý cả chính sách, người dân, doanh nghiệp đang chờ chính sách nhưng chúng ta cũng phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chính sách; không chỉ rõ tiến độ mà phải rõ trách nhiệm cuối cùng đối với từng sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh công tác phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách; chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

"Kỳ họp thứ Hai có nhiều dự án xem xét thông qua, đòi hỏi phải làm thật chắc chắn ngay từ đầu. Phải xử lý công việc ngay trong kỳ họp, không để dồn về cuối. Từ hôm nay, việc phát sinh ở đâu phải xử lý ngay ở đó, những ý kiến đại biểu nêu ra hôm nay phải tiếp thu ngay. Với tinh thần đó chúng ta tổ chức tiếp thu, chỉnh lý ngay; vấn đề nào cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì báo cáo ngay trong kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phải coi công tác thực thi là một phần của chất lượng lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị. Dù chưa triển khai thực hiện, nhưng khi xây dựng luật phải kèm theo nghị định, thông tư để đánh giá khả năng thực thi, đảm bảo đầu vào và đầu ra thật tốt.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nâng tầm phối hợp giữa hai Đảng ủy thành cơ chế phối hợp về trách nhiệm chính trị, không chỉ là phối hợp hành chính. Từ nay đến Kỳ họp, nếu có vấn đề gì phát sinh, cần thiết thì hai Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ họp và có cơ chế giao cho Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Thường trực Đảng ủy Chính phủ giải quyết.

Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách. Các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

"Chúng ta phải cộng đồng trách nhiệm với nhau ngay từ đầu. Có thể nói ba trách nhiệm đó phải gặp nhau ở mục tiêu: quyết sách cuối cùng phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển. Từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp là giai đoạn cao điểm, tôi đề nghị 3 kỷ luật: kỷ luật về tiến độ: không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng: không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra nghị trường Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm: không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Qua hội nghị hôm nay, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ tiếp tục được nâng lên một bước: từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách; từ xử lý vụ việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng luật pháp ở Kỳ họp thứ Hai để làm tiền đề cho Kỳ họp thứ Ba và những Kỳ họp tiếp theo; từ "cơ quan tôi" hay "cơ quan anh" sang đều phải cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng quyết sách.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị

Tuyệt đối chấp hành quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Thủ tướng cho biết, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, có những vấn đề mới, khó, phức tạp và còn có ý kiến khác nhau.

"Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn mà phải bảo đảm chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được Quốc hội thông qua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và các báo cáo trình Quốc hội. Các cơ quan của Chính phủ cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý; chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để hạn chế khoảng trống và độ trễ trong tổ chức thi hành.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Chính phủ cũng đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật có nội dung nhạy cảm, phạm vi tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản... Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến xác đáng, giải trình đầy đủ, thuyết phục để các luật khi được ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ý kiến tại Hội nghị để triển khai thực hiện và chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản, kể cả dự thảo luật, nghị quyết và các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện ra những lỗ hổng, điểm nghẽn trong các dự thảo và những kẽ hở có thể lợi dụng để tạo lợi ích tiêu cực thì kịp thời, chủ động tham mưu sớm cho Chính phủ, cho Quốc hội xử lý ngay trong quá trình thảo luận, xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng tin tưởng, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Các đại biểu dự hôi nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu