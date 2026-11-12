Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận huy hiệu danh dự Hội đồng Liên bang Nga

Chiều tối 12/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước.

Đây là dịp để hai bên rà soát và đẩy mạnh triển khai Tuyên bố chung về việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Valentina Matviyenko và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Ông cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Hai Quốc hội cần tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam

Bà Valentina Matviyenko cho biết, Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, coi trọng quan hệ giữa Hội đồng liên bang với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Duma Quốc gia với Quốc hội Việt Nam và mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác liên nghị viện.

Bà Valentina Matviyenko điểm lại và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là theo những định hướng và nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu khi đến Hội đồng Liên bang nhân chuyến thăm Nga tháng 9/2026.

Nhằm phát huy vai trò đại diện của Hội đồng Liên bang đối với các chủ thể Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đề nghị, hai cơ quan lập pháp tiếp tục hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các địa phương hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Valentina Matviyenko đối với quan hệ Việt Nam - Nga

Chủ tịch Valentina Matviyenko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về lời mời thăm Việt Nam và sự đón tiếp trọng thị, thân tình

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhất trí nhận định tình hữu nghị truyền thống, tin cậy, sự hiểu biết và tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga đã được nhiều thế hệ vun đắp. Hai bên cần tiếp nối truyền thống đó và truyền lại cho thế hệ mai sau thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và du lịch...

Hai Chủ tịch khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị; thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận song phương, đồng hành cùng Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai Chủ tịch nhất trí tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, lao động và sinh sống thuận lợi, hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và làm cầu nối cho quan hệ song phương

Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, ngoại giao nghị viện và phối hợp hành động tại các diễn đàn nghị viện đa phương có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hợp tác và phát triển. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới và các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Sau hội đàm, bà Valentina Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân Chủ tịch, mà là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với lãnh đạo Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam nói chung.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt – Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko xem trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác

Trần Thường