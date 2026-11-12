Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghiên cứu thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP kết hợp vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nắm chắc lĩnh vực phụ trách, trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề ĐBQH quan tâm

Trong khoảng thời gian hơn 120 phút của buổi sáng nay, 12/11, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, đã có 25 đại biểu chất vấn, 2 đại biểu tranh luận và còn 27 đại biểu đăng ký chưa được chất vấn, đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến Bộ trưởng trả lời bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Quang Khánh

Các câu hỏi đã bám sát nhóm vấn đề chất vấn, nội dung cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc lĩnh vực phụ trách, trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề ĐBQH quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hoạt động của ngành tài chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý tài chính - ngân sách được tăng cường, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến. Cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đạt nhiều kết quả; việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, lĩnh vực tài chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: vốn đầu tư công năm 2026 chưa phân bổ chi tiết còn lớn; tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là các dự án ODA, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm; vốn tạm ứng chưa thu hồi còn lớn; việc triển khai các dự án PPP còn nhiều vướng mắc.

Cùng với đó là nhiều vấn đề trong lĩnh vực thuế như: tạm ứng, thu hồi, hoàn thuế, quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, có giải pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

ĐBQH Trịnh Xuân An (TP Đồng Nai) nêu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh Hồ Long

Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng; gắn giải ngân với khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Đắk Lắk) nêu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh Hồ Long

Hai là, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phối hợp với các nhà tài trợ tháo gỡ vướng mắc, hài hòa hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và kế hoạch trung hạn 2026 - 2030 phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng hấp thụ vốn và trả nợ.

Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tháo gỡ vướng mắc trong chuẩn bị, triển khai dự án và huy động nguồn vốn dài hạn. Xử lý dứt điểm tồn đọng,vướng mắc trước ngày 31/12/2027 các dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo Nghị quyết của Chính phủ. Nghiên cứu thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP kết hợp vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp của năm 2027

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát nội bộ, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp của năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước.