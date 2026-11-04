Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao chất lượng phối hợp hoàn thiện thể chế về công tác dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự về phía Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Về phía các cơ quan có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị

Tập trung xử lý bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, đánh giá cao, biểu dương Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức ký kết Quy chế phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường gắn hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát với quản lý nhà nước; bổ sung căn cứ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăntrong tổ chức thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Nhấn mạnh quan hệ phối hợp giữa 4 cơ quan cần lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ nhất, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động phối hợp từ khâu nghiên cứu, đề xuất chính sách; coi trọng thực tiễn và ý kiến đồng bào; tập trung xử lý những bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ đội Biên phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ đội Biên phòng

Hội đồng Dân tộc kịp thời kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cơ chế thực hiện và phân bổ nguồn lực. Quá trình phối hợp phải bảo đảm tính độc lập, khách quan của thẩm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham mưu chủ trương, chính sách trong giai đoạn mới; hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc. Các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi được giao, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội lưu ýgắn phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trong đó, Bộ Công an tăng cường nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự theo thẩm quyền; phòng, chống tội phạm và các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến ký quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Dân tộc kiến nghị chính sách phát triển vùng biên giới gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

"Các cơ quan cần gần dân, lắng nghe dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và người có uy tín; tuyên truyền, vận động phải gắn với giải quyết công việc thiết thực của người dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự hội nghị

Thứ ba, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc nâng cao chất lượng thông tin, chia sẻ dữ liệu và hiệu quả giám sát, kiến nghị. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung; thông tin phải kịp thời, có căn cứ, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình dân tộc, tôn giáo và kết quả chính sách; Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin, đánh giá thuộc lĩnh vực phụ trách; Hội đồng Dân tộc chắt lọc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội và cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Hội đồng Dân tộc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị; các bộ, cơ quan chủ động khắc phục, giải trình, trả lời kết quả xử lý theo thẩm quyền.

Thứ tư,Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế, gắn kết quả phối hợp với trách nhiệm người đứng đầu.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau hội nghị, các cơ quan phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối thực hiện. Lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm và thời hạn, gắn với chương trình công tác của từng cơ quan.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra. Kết quả phối hợp phải được đánh giá bằng chính sách được hoàn thiện, kiến nghị được giải quyết, khó khăn được tháo gỡ, thiết thực đối với người dân.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ động phối hợp từ giai đoạn nghiên cứu, xây dựng chính sách

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cho biết, thời gian qua, Hội đồng Dân tộc và 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và nội dung quy chế để triển khai các mặt công tác, xác định nội dung, trách nhiệm và hình thức phối hợp phù hợp, giúp các cơ quan chủ động hơn trong trao đổi thông tin, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và kiến nghị liên quan đến chính sách.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry báo cáo một số trọng tâm công tác phối hợp

Công tác phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và 3 cơ quan đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách đến những hoạt động hỗ trợ tại cơ sở, các cơ quan đã cùng hướng tới giải quyết những khó khăn, nhu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả dân tộc thiểu số, phát huy tiềm năng lợi thế, sức mạnh của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới

Quang cảnh hội nghị

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác dân tộc trong tình hình mới, việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và 3 cơ quan có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự chuyển biến rõ nét hơn về tính chủ động, chất lượng và hiệu quả thực chất.

Theo Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 vừa được ký tại Hội nghị, Hội đồng Dân tộc với 3 cơ quan tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong đó, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng pháp luật và kiến nghị chính sách. Chủ động phối hợp từ giai đoạn nghiên cứu, xây dựng chính sách; chú trọng đánh giá việc bảo đảm chính sách dân tộc, tính khả thi và điều kiện thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách còn bất cập, chồng chéo; theo dõi việc tiếp thu, giải trình và tổ chức thi hành pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Nâng cao hiệu quả giám sát, khảo sát và thực hiện kiến nghị, ưu tiên những vấn đề liên quan, tác động trực tiếp đến đời sống đồng bào như đất đai, tái định cư, sinh kế, giáo dục, việc làm, y tế, công tác cán bộ và các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng theo dõi, đôn đốc kết quả của từng kiến nghị, làm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả khắc phục; tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Hội đồng Dân tộc và các cơ quan cũng thống nhất phương thức chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung, đồng bộ về danh mục, biểu mẫu, cấu trúc, xác định rõ nguồn, thời điểm cập nhật và đơn vị cung cấp; khai thác hiệu quả kết quả điều tra kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số và dữ liệu hiện có; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới...