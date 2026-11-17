Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự AIPA-47 tại Philippines. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và định hướng đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện và kênh hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương và đa phương, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-47 thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Chủ tịch AIPA-47; góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện thành viên và nghị viện quan sát viên của AIPA.

Đồng thời, chuyến công tác góp phần tăng cường hợp tác giữa kênh nghị viện và kênh chính phủ trong triển khai các cam kết, ưu tiên hợp tác khu vực; củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước, nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Qua đó, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA; đề cao vai trò quan trọng của nghị viện trong thể chế hóa các cam kết khu vực thành pháp luật quốc gia, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực và đưa tiếng nói của người dân vào từng quyết sách, để Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

Đại hội đồng AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hoà bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” khẳng định quyết tâm của các nghị viện thành viên trong việc sát cánh cùng Chính phủ thông qua các nỗ lực lập pháp, giám sát và ngoại giao nghị viện. Đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Do đó, Đại hội đồng AIPA - 47 càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.