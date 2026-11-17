Ngày 17/11, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47). Sự kiện diễn ra từ ngày 17 - 18/11/2026 tại thủ đô Manila, Philippines.

Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. Cùng đi còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải và Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự AIPA-47 tại Philippines. Ảnh: TTXVN.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm triển khai thiết thực đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và định hướng đối ngoại của Quốc hội khóa XVI.

Thông qua việc gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, chuyến đi nhằm phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hợp tác song phương lẫn đa phương. Qua đó, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-47 không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chuyến công tác cũng là dịp để Việt Nam tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện thành viên và nghị viện quan sát viên của AIPA.