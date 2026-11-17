Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA-47
Hôm nay (17-11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III.
Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tham gia đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-len-duong-tham-du-dai-hoi-dong-aipa-47-1064905