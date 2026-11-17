Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự AIPA-47 tại Philippines. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và định hướng đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện và kênh hợp tác liên nghị viện khu vực trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương và đa phương, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-47 thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Chủ tịch AIPA-47; góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương với các nghị viện thành viên và nghị viện quan sát viên của AIPA.