Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Trên bản đồ phương án của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, mỗi vùng ngập sâu, mỗi điểm sạt lở, mỗi tuyến ca nô có thể cơ động đều được đánh dấu cụ thể. Đó là cách lực lượng vũ trang thành phố bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026: chuyển từ đối phó sang chủ động thích ứng, để khi thiên tai ập đến, không ai phải bắt đầu từ con số không.