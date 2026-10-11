Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc
Sáng nay, 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-len-duong-tham-chinh-thuc-trung-quoc-10433564.html