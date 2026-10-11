Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10/2026 theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai đồng chí lãnh đạo sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được tăng cường.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.