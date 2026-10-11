Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc.Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Doãn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu;

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải;

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng tham gia Đoàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, thành phần đoàn trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Với đặc điểm vừa mang tính chất nhân dân, vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện, hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị, cho thấy sự chủ động của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trong việc tăng cường tính thực chất, tính hiệu quả của hợp tác Quốc hội để góp phần cho sự phát triển chung của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

Thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.