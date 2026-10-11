Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 11-15/10/2026, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế.

Tham gia Đoàn, có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính; đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham gia Đoàn.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN