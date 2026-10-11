Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Lâm Hiển

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc đang trong năm đầu tiên thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam (tháng 4/2025) và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc (tháng 4/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Lâm Hiển

Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Nội Bài . Ảnh: Lâm Hiển

Với cơ quan lập pháp hai nước, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm tiếp tục củng cố vai trò trụ cột quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và các cơ quan tương ứng của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, kịp thời trao đổi về các định hướng lớn trong phát triển đất nước; tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, xây dựng thể chế chính sách, tạo điều kiện đẩy nhanh kết nối chiến lược giữa hai nước.