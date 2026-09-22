Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về nhân sự
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.
Cụ thể, Nghị quyết số 435/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.
Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 9/9/2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ky-ban-hanh-nghi-quyet-ve-nhan-su-10431372.html