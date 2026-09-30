Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2027.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027) đối với 9 dự án: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027) đối với 12 dự án: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết, gồm: dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và dự án Nghị quyết về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan trình dự án tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra việc lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án và nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình hằng năm để sớm thể chế hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng.