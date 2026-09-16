Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với: dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đồng thời, điều chỉnh tên gọi Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với: dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây: Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16