Cụ thể, tại Nghị quyết số 48/2026/QH16 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Quốc hội thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước là 3.334.338 tỷ đồng. Trong đó: thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu bảo đảm minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại Nghị quyết số 49/2026/QH16 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 2.364.411 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết này của Quốc hội và Báo cáo số 920/BC-CP, Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu; tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và các điều kiện giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được phân bổ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tại Nghị quyết số 50/2026/QH16 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Quốc hội giao Kiểm toán nhà nước tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.