Theo đó, Nghị quyết số 62/2026/QH16 điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km² và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội. Trường hợp chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Tại Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16, điều chỉnh diện tích tự nhiên 13,38 km², quy mô dân số là 1.057 người của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 8,33 km² của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 7,42 km² của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương các xã, phường: Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Ba Vì và Yên Xuân tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan theo quy định, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chế độ, chính sách đối với người dân tại khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính không bị gián đoạn; chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn tại khu vực dân cư có sự điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Giao Chính phủ căn cứ vào Nghị quyết này và Đề án số 999/ĐA-CP ngày 6 tháng 11 năm 2026 của Chính phủ, tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính công bố công khai. Đồng thời, khẩn trương triển khai công tác đo đạc, xác định phạm vi ranh giới của các đơn vị hành chính trên thực địa để lập hồ sơ về địa giới đơn vị hành chính theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.