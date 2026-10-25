Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tại Phú Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Lê Quang Tùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Dự án Đại lộ APEC và Dự án Trung tâm Hội nghị APEC.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ các dự án và khảo sát thực tế một số hạng mục công trình đang được thi công.

Đến thời điểm này, các dự án đang được triển khai, nhiều công trình, hạng mục công trình quan trọng đã đạt được kết quả tích cực; đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, ĐT.975, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã thăm hỏi, động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong suốt thời gian qua đã làm việc xuyên Tết, xuyên các ngày nghỉ lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội mong đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ gìn sức khoẻ, hăng say lao động, nỗ lực cao nhất hoàn thành đúng tiến độ, đúng khối lượng và chất lượng các công trình, góp phần tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1