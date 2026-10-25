Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu. Cùng tham gia có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Cùng đi với đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi và thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên, tặng quà công nhân làm việc tại dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà động viên công nhân.

Trực tiếp kiểm tra các dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Đại lộ APEC, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền tỉnh An Giang và chủ đầu tư, các đơn vị thi công nỗ lực vượt khó trong việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư triển khai hiệu quả các giải pháp hiệu quả thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 trong thời gian tới. Trong đó, nhà đầu tư cần huy động tối đa nguồn nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh thi công các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, mỹ quan môi trường, tạo không gian đẹp nhất, ấn tượng nhất về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Công trường thi công dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng tặng quà công nhân làm việc tại dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, đến nay, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai, nhiều công trình, hạng mục công trình quan trọng đã đạt được kết quả tích cực; đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, ĐT.975, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cùng với tiến độ thi công, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo công tác giải ngân gắn với khối lượng thực tế và chất lượng công trình. Đến ngày 22/10/2026 đã giải ngân 9.385/13.477 tỷ đồng, đạt 69,64% kế hoạch vốn năm 2026.