Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ hơn 20 công trình APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Dự án Đại lộ APEC và Dự án Trung tâm Hội nghị APEC...

Tại các điểm thực địa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế, nghe các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo tiến độ của các công trình, động viên và tặng quà các công nhân đang thi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác kiểm tra các dự án APEC và trò chuyện với ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group. (Ảnh: Hải Duy).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, đồng thời là cơ hội có ý nghĩa chiến lược để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng tầm đô thị và tạo dư địa phát triển mới cho Phú Quốc.

Đến nay, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai. Nhiều công trình, hạng mục công trình quan trọng đã đạt được kết quả tích cực: Đường cất hạ cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, địa phương luôn nhận thức rõ khối lượng công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều và tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. Vì vậy, trọng tâm điều hành hiện nay là kiểm soát thực chất từng đường găng, từng mốc trung gian và từng điều kiện đầu vào, nhất là giải phóng mặt bằng, vật liệu, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý và nguồn lực thi cộng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu chủ động xây dựng kế hoạch bù tiến độ, tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp.

Quan điểm của An Giang là tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn, hiệu quả và tính bền vững sau đầu tư. “Mục tiêu của tỉnh không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027, mà còn bảo đảm các nguồn lực đầu tư cho Hội nghị APEC được khai thác hiệu quả, lâu dài, thực sự trở thành động lực phát triển mới của Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung”, báo cáo nêu.

Một trong những dự án phục vụ APEC tại An Thới, Phú Quốc. (Ảnh: Ánh Dương).

Tiến độ các dự án đang thế nào?

Trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 có 11 dự án đầu tư công đang triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành lần lượt từ tháng 11/2026 đến 30/6/2027. Trong đó, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 có vốn lớn nhất (4.511 tỷ đồng). Tuyến này dài khoảng 17,7 km, bố trí 5 - 7 ga và một depot; tốc độ thiết kế 70 - 100 km/h, khai thác đoàn tàu 3 - 5 khoang, do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc làm chủ đầu tư, đã giải ngân 3.132 tỷ đồng, đạt 69,43% kế hoạch vốn.

Dự án có vốn lớn thứ hai là đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km, quy mô 10 làn xe; xây dựng 4 cầu, 8 nút giao và hạ tầng đồng bộ. Tiến độ giải ngân dự án này đã được 1.307/2.304 tỷ đồng; đạt 56,72%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tặng quà cho kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. (Ảnh: Hải Duy).

Đối với 10 dự án đầu tư PPP và đầu tư kinh doanh, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cũng làm chủ đầu tư Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán gồm nhà ở thấp tầng, công trình y tế, giáo dục…có vốn đầu tư 5.550 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cũng làm chủ đầu tư Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC với vốn 21.860 tỷ đồng. Trung tâm này gồm 3 tầng nổi và một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ; nhà hát đa năng 6 tầng nổi, một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ cùng công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trờì làm chủ đầu tư có vốn lên đến 22.000 tỷ đồng, xây dựng đường cất, hạ cánh cùng nhà ga T2 và nhà ga VIP. Chủ đầu tư đã giải ngân 14.875 tỷ đồng, đạt 67,6%, dự kiến hoàn thành từ tháng 9-12/2026.