Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Sáng 25/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, xuyên Tết, xuyên các ngày nghỉ lễ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu. Mục tiêu là phải hoàn thành công trình trước tháng 6/2027, đưa vào vận hành, khai thác, phục vụ Hội nghị.