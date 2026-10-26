Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các dự án APEC tại Phú Quốc

Ngày 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc kiểm tra các công trình phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) tại đặc khu Phú Quốc.

Đoàn công tác lần lượt thị sát nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện nhẹ LRT, Đại lộ APEC và kết thúc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng.

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghe lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và đại diện Tập đoàn Sun Group báo cáo tiến độ triển khai, giới thiệu các công trình.

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, động viên công nhân, kỹ sư và người lao động đang thi công.

Đồng thời, Đoàn công tác trao quà, động viên công nhân, kỹ sư đang bám trụ công trường, nỗ lực bảo đảm tiến độ thi công các dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, dù thời gian triển khai chỉ khoảng 15 tháng, điều kiện thời tiết và vận chuyển ra đảo gặp nhiều khó khăn, các đơn vị đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn.

Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% phần kết cấu, Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027.

Hầu hết các dự án phục vụ APEC tại đặc khu Phú Quốc được triển khai thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm xuyên lễ, Tết nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ các dự án APEC, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc thường xuyên kiểm tra công trường, thăm hỏi, động viên công nhân, kỹ sư đang thi công.

Sau buổi thị sát, Đoàn công tác Quốc hội làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương lực lượng trực tiếp thi công, đồng thời ghi nhận sự mạnh dạn của nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng và ngành công nghiệp không khói. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là việc chuẩn bị cho một hội nghị diễn ra trong vài ngày, mà còn là cơ hội tạo dựng nền tảng hạ tầng, dịch vụ và quản trị đô thị hiện đại, mang lại giá trị lâu dài cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng báo cáo Đoàn công tác về tiến độ triển khai các dự án phục vụ APEC, đồng thời cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2027.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời đáp ứng tiến độ các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, việc lựa chọn Phú Quốc đăng cai APEC có ý nghĩa chính trị quan trọng, đồng thời là cơ hội quảng bá du lịch đảo ngọc đến bạn bè quốc tế. Vì vậy, các dự án phải bảo đảm tiến độ, không lùi thời hạn, giữ mốc hoàn thành ngày 30/6/2027 để có đủ thời gian nghiệm thu, chạy thử và diễn tập tổng thể. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng về sự kiện APEC 2027.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, các công trình sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, để đến tháng 11/2027, Phú Quốc thực sự trở thành “hòn ngọc Viễn Đông”, sẵn sàng đón APEC và góp phần làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế.