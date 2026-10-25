Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Hàng chục năm nay, đường Bùi Văn Hòa nằm ngay trung tâm TP Đồng Nai nối các khu công nghiệp với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam và cũng là tuyến chính nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu luôn là nỗi "ám ảnh" của người đi đường vì thường xuyên trong tình trạng quá tải, kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài và mặt đường xuống cấp, hư hỏng…