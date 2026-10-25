Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, công nhân khi đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc