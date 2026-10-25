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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Sáng 25/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội và tiến độ các công trình dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, công nhân khi đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, công nhân khi đến kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-kiem-tra-tien-do-cac-cong-trinh-phuc-vu-hoi-nghi-cap-cao-apec-post1397212.html