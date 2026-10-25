Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra dự án APEC tại Phú Quốc

Bảo đảm quyền lợi của người dân, đáp ứng yêu cầu tiến độ

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đang triển khai thi công 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó, có 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra thực tế các dự án APEC tại đặc khu Phú Quốc.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn giải ngân đạt 9.385 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 13.477 tỷ đồng, tương đương 69,64%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh An Giang đánh giá tiến độ triển khai các dự án chưa đồng đều do còn những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, vận chuyển và cung ứng vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên các công nhân tại công trường các dự án APEC Phú Quốc.

Theo ông Đinh Văn Nơi, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Bí thư đặc khu Phú Quốc cũng đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị thi công nâng cao trách nhiệm, chủ động huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý, nỗ lực của doanh nghiệp và nhà thầu là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ chung.

Ngoài các công trình hạ tầng, Phú Quốc cũng tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo ông Nơi, việc trồng cây xanh cần được triển khai sớm, tận dụng mùa mưa để cây có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt trước khi bước vào mùa nắng. Công tác chỉnh trang đô thị phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đẹp, gắn với bảo vệ môi trường và tạo diện mạo khang trang cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.

Đánh giá tiến độ phải thực tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong triển khai các dự án phục vụ APEC 2027. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là những công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian thực hiện gấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Các công trình được triển khai với tinh thần khẩn trương, làm việc ngày đêm, kể cả ngày lễ, ngày Tết.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc đánh giá tiến độ phải dựa trên kết quả thực tế, không chỉ dừng ở báo cáo thành tích.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những quyết định phát triển Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng về chính trị và kinh tế, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch, dịch vụ và hội nghị quốc tế.

Việc tổ chức APEC 2027 tại đây không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế mà còn mở ra cơ hội để Phú Quốc phát triển thành trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc đánh giá tiến độ phải dựa trên kết quả thực tế, không chỉ dừng ở báo cáo thành tích. Các cơ quan liên quan cần làm rõ khối lượng công việc đã hoàn thành, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm xử lý đối với từng dự án. Chủ tịch Quốc hội đặt ra ba vấn đề trọng tâm cần làm rõ.

Thứ nhất, Nghị quyết số 41/2026/QH16 đã thực sự đi vào cuộc sống hay chưa, các cơ chế đặc thù có được triển khai hiệu quả hay không. Thứ hai, toàn bộ các dự án có bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ để phục vụ hội nghị hay không. Thứ ba, sau khi hoàn thành, các công trình có phát huy hiệu quả lâu dài, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư hay không.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, việc chuẩn bị các điều kiện vận hành cũng được đặc biệt lưu ý. Hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, rác thải, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phương án khai thác các công trình cần được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng công trình hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Với thời gian chuẩn bị không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các dự án phục vụ APEC 2027 được triển khai đúng yêu cầu, đáp ứng điều kiện tổ chức một sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc nghiên cứu mô hình quản lý, phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Singapore. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành sân bay và đô thị, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ người dân, du khách.