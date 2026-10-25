Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không nới lỏng quá mức điều kiện tiếp cận thị trường

Từ ống kính máy ảnh, bút máy, dao gấp cho tới giày chạy bộ, một thế hệ thương hiệu Trung Quốc đang dần thay đổi cách người tiêu dùng nhìn nhận về hàng hóa có xuất xứ từ nước này. Không còn chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào vật liệu, công nghệ và thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lâu đời của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.