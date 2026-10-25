Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không nới lỏng quá mức điều kiện tiếp cận thị trường
Thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, ủng hộ quan điểm phân cấp, phân quyền mạnh cho Chính phủ trong dự thảo Luật, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu không làm mờ ranh giới thẩm quyền.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-khong-noi-long-qua-muc-dieu-kien-tiep-can-thi-truong-10440430.html