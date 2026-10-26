Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không lùi mốc, không hạ chuẩn, không để sai phạm
Sáng 25/10, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-khong-lui-moc-khong-ha-chuan-khong-de-sai-pham-10440458.html