Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không lùi mốc, không hạ chuẩn, không để sai phạm

Từ năm 1961 đến năm 2008, Hà Nội trải qua bốn đợt điều chỉnh lớn về địa giới hành chính, trong đó có những lần mở rộng đáng kể và một lần thu hẹp địa bàn. Khi thành phố đang lấy ý kiến về phương án tiếp nhận hơn 4.000ha từ tỉnh Phú Thọ, lịch sử điều chỉnh địa giới của Thủ đô tiếp tục thu hút sự quan tâm.